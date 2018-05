Jazz Culture : Jazz News n°72 de mai/juin 2018

A la Une du n°71 du Jazz News d'avril 2018 de mai/juin 2018 "La folle histoire du jazz soviétique - espionnage, guerre froide et contrebande".

Au sommaire du magazine :

Club de rencontre : David Haudrechy

Remue-méninges : Serge Loupien, auteur du livre "La France underground"

Blindtest : spécial jazz et classique avec Enrico Pieranunzi

en savoir plus émission Journée spéciale Claude Debussy Debusswing

Rencontre : Jun Miyake "Mon père détestait la musique"

en savoir plus émission Tapage nocturne Portrait de Jun Miyake, compositeur et trompettiste japonais

Décryptage : la militantisme de Marc Ribot

Et toujours, le courrier des lecteurs et la Page Jaune

Pour connaître le kiosque "Jazz News" le plus proche de chez vous :http://tinyurl\\.com/zelmmue

À noter : on peut le consulter sur I-Pad, avec un sommaire interactif, des diaporamas sonorisés, des séquences vidéos, plus de 80 extraits de musique, des partages sur les réseaux sociaux, possibilité de copie des dates de concerts dans son agenda, etc...

En parallèle, le documentaire "le jazz : une arme secrète" est en replay sur arte.tv jusqu'au 18 juin