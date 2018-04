Jazz Culture : Jazz News n°71 d'avril 2018

A la Une du n°71 du Jazz News d'avril 2018 “Kamasi Whashington, taille patron”.

Au sommaire du magazine :

Kamasi Washington, le retour du sax prodige

Disque du mois : "Open Land" de Bruno Angelini

Fétiche : La baguette de Christophe Marguet

Souvenirs, souvenirs Carlos Gardel

La sensation Gurls à Oslo

Miles et Coltrane, un soir à l’Olympia

Et toujours, le courrier des lecteurs et la Page Jaune

Pour connaître le kiosque "Jazz News" le plus proche de chez vous :http://tinyurl\\.com/zelmmue

À noter : on peut le consulter sur I-Pad, avec un sommaire interactif, des diaporamas sonorisés, des séquences vidéos, plus de 80 extraits de musique, des partages sur les réseaux sociaux, possibilité de copie des dates de concerts dans son agenda, etc...