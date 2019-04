Jazz Culture : Jazz News n°7 de avril 2019

A la Une du numéro 78 du magazine Jazz News de février/mars 2019 “Joshua Redman - le souffle continu".

Au sommaire du magazine :

Disque du mois : « Escaping the Dark Side » de Plume

Note son nom sur ta liste : Awake, Tullia Morand, Ziv Ravitz

Hommage à Jacques Loussier

souvenirs, souvenirs : Michel Petrucciani

Portrait : Julian Lage

Le livre : “Blues Power” de Stéphane Deschamps

Interview : Yaron Herman

à réécouter émission Open jazz Yaron Herman, son trio est un miroir

