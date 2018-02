Jazz Culture : Jazz News n°69 de février 2018

A la Une du numéro 69 de Jazz News de février 2018, une rencontre avec “Dany Laferrière, l’académicien qui aimait le jazz"

Au sommaire du magazine :

Buzz ! Tracklist Banlieues Bleues « Les sons de 2018 »

Souvenirs : Aka Moon, le trio belge aux 25 ans d’anecdotes

Décryptage : Pourquoi Melody Gardot pose nue

Roman Photo : Plongée exclusive dans la discothèque de Radio France

Interview : Nicole Mitchell, féminisme, science-fiction et racisme

Histoire(s) : Bertrand Gastaut, gardien de nuit et patron de label

Disque du mois : “Amanda Dakota” de Théo Ceccaldi et Freaks

Et toujours, le courrier des lecteurs et la Page Jaune

Pour connaître le kiosque "Jazz News" le plus proche de chez vous :

http://tinyurl.com/zelmmue

À noter : on peut le consulter sur I-Pad, avec un sommaire interactif, des diaporamas sonorisés, des séquences vidéos, plus de 80 extraits de musique, des partages sur les réseaux sociaux, possibilité de copie des dates de concerts dans son agenda, etc...

