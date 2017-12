Jazz Culture : Jazz News n°68 de décembre 2017/janvier 2018

A la Une du numéro 68 de Jazz News de décembre 2017/janvier 2018 "Le parfum de l'année 2017"

Au sommaire du magazine :

le burnous de Julien Lourau

la situation en Syrie par Naïssam Jalal

hommage à Muhal Richard Abrams

2017, le parfum de l'année

disque du mois : Peemaï

les 17 pépites cachées de 2017 : parmi elles, "Solo piano" de Aruan Ortiz paru chez Newvelle Records

Pour connaître le kiosque "Jazz News" le plus proche de chez vous : http://tinyurl.com/zelmmue

À noter : on peut le consulter sur I-Pad, avec un sommaire interactif, des diaporamas sonorisés, des séquences vidéos, plus de 80 extraits de musique, des partages sur les réseaux sociaux, possibilité de copie des dates de concerts dans son agenda, etc...

