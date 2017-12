Jazz Culture : Jazz News n°67 de novembre 2017

A la Une du n°67 du magazine Jazz News de novembre 2017 "Spécial Extraterrestres"

Au sommaire du magazine :

Disque de mois : "Chant Inca" de Palm Unit ( à la Une d'Open Jazz le lundi 4 décembre )

) Un passionnant dossier “La vérité sur les extraterrestres” avec Alain Goraguer (le metteur en sons de La Planète sauvage), les Meridian Brothers (salsa et science fiction), une nouvelle sur le groupe de jazz de Star Wars, Sun Ra, la passion de Pierre Christin (l’auteur de Valerian) pour la Great Black Music, un entretien avec Joe Boyd, l’homme qui a fondé le Club UFO et découvert Nick Drake

Et toujours, le courrier des lecteurs et la Page Jaune

À noter : on peut le consulter sur I-Pad, avec un sommaire interactif, des diaporamas sonorisés, des séquences vidéos, plus de 80 extraits de musique, des partages sur les réseaux sociaux, possibilité de copie des dates de concerts dans son agenda, etc...

Le saxophone spatial de Thomas Pesquet bientôt sur écran

«Dans les yeux de Thomas Pesquet» est un film immersif d’environ 25 minutes, qui sera diffusé au Futuroscope de Poitiers, à partir du 10 février 2018 sur l'écran géant du Kinémax.

Pierre-Emmanuel Le Goff et Jürgen Hansen ont filmé l’astronaute lors de ses entraînements à Moscou, Cologne (Allemagne) et Houston (Etats-Unis). Le spectateur revit les temps forts comme le décollage, l’arrivée dans la station spatiale ou la vie au quotidien en apesanteur.

Le film, réalisé en partenariat avec la Cité de l’espace de Toulouse, montre aussi une séquence de l’astronaute jouant du saxophone, «un titre créé spécialement par le saxophoniste Guillaume Perret, compositeur et arrangeur de jazz», a-t-il précisé à nos confrères de Libération.

