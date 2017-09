Jazz Culture : Jazz News n°65 de septembre 2017

A la Une du n°65 du magazine Jazz News de septembre 2017 "Mélanie de Biasio la sensation forte de la rentrée". (Alex Dutilh reçoit Mélanie de Biasio le 5 octobre dans Open Jazz)

Au sommaire du magazine :

Club de rencontres : Enzo Carniel

Dessous des pochettes : Steve Coleman

Souvenirs, souvenirs : Jacques Thollot

L'entretien mois : Sarah Murcia

Flashback : Stan Getz, Focus (Aujourd'hui Alex Dutilh reçoit Sylvain Rifflet dans Open Jazz pour la parution de "Re-Focus")

dans Open Jazz pour la parution de "Re-Focus") Et toujours, le courrier des lecteurs et la Page Jaune

Pour connaître le kiosque "Jazz News" le plus proche de chez vous :

http://tinyurl.com/zelmmue

À noter : on peut le consulter sur I-Pad, avec un sommaire interactif, des diaporamas sonorisés, des séquences vidéos, plus de 80 extraits de musique, des partages sur les réseaux sociaux, possibilité de copie des dates de concerts dans son agenda, etc...

A écouter dans l'émission sur Sylvain Rifflet émission Open jazz L'actualité du jazz : Sylvain Rifflet, focus sur Stan Getz

à lire aussi article Jazz Culture : Jazz News n°63 de juin 2017

à lire aussi article Jazz Culture : Jazz News n°62 de mai 2017