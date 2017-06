Jazz Culture : Jazz News n°63 de juin 2017

A la Une du n°63 du magazine Jazz News de juin 2017 "Youn Sun Nah croque les festivals".

Au sommaire du magazine :

Concepts Store : le jazz est-il une révolution ?

Souvenirs, souvenirs : Karin Krog

Les dessous des pochettes : Armbrose Akinmusire

Portfolio : Miles à Marseille

Le guide Alter et Natif des festivals 2017

Eté décryptage : Jazz et musique classique : l'éternel retour ?

Et toujours, le courrier des lecteurs et la Page Jaune

Pour connaître le kiosque "Jazz News" le plus proche de chez vous : http://tinyurl.com/zelmmue

À noter : on peut le consulter sur I-Pad, avec un sommaire interactif, des diaporamas sonorisés, des séquences vidéos, plus de 80 extraits de musique, des partages sur les réseaux sociaux, possibilité de copie des dates de concerts dans son agenda, etc...

A écouter dans l'émission sur Paolo Fresu et Uri Caine émission Open jazz L'actualité du jazz : Paolo Fresu et Uri Caine, révisent leurs classiques

à lire aussi article Jazz Culture : Jazz News n°62 de mai 2017

à lire aussi article Jazz Culture : Jazz News n°60 de mars 2017