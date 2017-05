Jazz Culture : Jazz News n°62 de mai 2017

A la Une du n°62 de Jazz News de mai 2017 "R.A.P, les trois lettres qui ont changé le jazz".

Au sommaire du magazine

Entretien du mois : Blutch

Découverte : Binker et Moses à Londres, la nouvelle Mecque du Jazz

à Londres, la nouvelle Mecque du Jazz Portrait : Seydou Barry

Les mille visages d' Annette Peacock

L'étonnante vie spirituelle d' Alice Coltrane

Au menu également : Thomas Enhco, Federico Casagrande, STUFF.

un CD gratuit avec le magazine : Luxembourg 2017

Pour connaître le kiosque "Jazz News" le plus proche de chez vous : http://tinyurl.com/zelmmue

À noter : on peut le consulter sur I-Pad, avec un sommaire interactif, des diaporamas sonorisés, des séquences vidéos, plus de 80 extraits de musique, des partages sur les réseaux sociaux, possibilité de copie des dates de concerts dans son agenda, etc...

à lire aussi article Jazz Culture : Jazz News n°61 de avril 2017

à lire aussi article Jazz Culture : Jazz News n°60 de mars 2017