Jazz Culture : Jazz News n°61 de avril 2017

A la Une de Jazz News de avril 2017 "Airelle Besson, la sereine de la trompette" par Mathieu Durand et Étienne de Villars.

Au sommaire du magazine

Hommage à Gérard Terronès

Club de rencontres : Colin Vallon

Tracklist de Jazz Sous les Pommiers

L'entretien du mois avec Roger Raspail

Trois jours à Oslo avec l’ONJ d’Olivier Benoit

Découverte : Jowee Omicil, le Jean-Claude Van Damme du jazz

Pour connaître le kiosque "Jazz News" le plus proche de chez vous : http://tinyurl.com/zelmmue

À noter : on peut le consulter sur I-Pad, avec un sommaire interactif, des diaporamas sonorisés, des séquences vidéos, plus de 80 extraits de musique, des partages sur les réseaux sociaux, possibilité de copie des dates de concerts dans son agenda, etc

