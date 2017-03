Jazz Culture : Jazz News n°60 de mars 2017

A la Une de Jazz News de mars 2017 "Bruxelles, c'est chou" par Mathieu Durand et Nikola Cindric.

Au sommaire du magazine

20 pages d'enquête sur le dynamisme du jazz à Bruxelles

Souvenirs, souvenirs avec Gil Evans par Laurent Cugny

Récit : Thomas de Pourquery et moi, par Romain Villet

Reportage à Londres sur l'empire Gilles Peterson

et toujours, le Courrier des lecteurs, Un mois idéal - 30 choix dans la date - et la Page jaune...

_Pour connaître le kiosque "Jazz News" le plus proche de chez vous : http://tinyurl.com/zelmmue

À noter : on peut le consulter sur I-Pad, avec un sommaire interactif, des diaporamas sonorisés, des séquences vidéos, plus de 80 extraits de musique, des partages sur les réseaux sociaux, possibilité de copie des dates de concerts dans son agenda, etc._

En savoir plus

Jazz Culture : Jazz News n°59 de février 2017