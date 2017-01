Jazz Culture : Jazz News n°58 de décembre 2016/janvier 2017

A la Une du Jazz News n°58 de décembre 2016/janvier 2017, le Best Of 2016 et les Prophéties 2017.

Au sommaire du magazine :

Hommage à Sharon Jones

Club de Rencontre avec Steve Lehman

Remue-méninges de l'écrivain Guy Darol

Portfolio : graphiste de l'année : les pochettes Clean

et toujours, le Courrier des lecteurs, Un mois idéal - 30 choix dans la date - et la Page jaune...

_Pour connaître le kiosque "Jazz News" le plus proche de chez vous : http://tinyurl.com/zelmmue

À noter : on peut le consulter sur I-Pad, avec un sommaire interactif, des diaporamas sonorisés, des séquences vidéos, plus de 80 extraits de musique, des partages sur les réseaux sociaux, possibilité de copie des dates de concerts dans son agenda, etc._

