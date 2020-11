Jazz Culture : Jazz Migration - Appel à candidature 2021-2022

Jazz Migration#7 recherche ses futurs lauréats. Les candidats ont jusqu’au 15 janvier 2021 pour postuler.

Musicien.ne.s, vous avez jusqu’au 15 janvier 2021 pour proposer votre candidature au dispositif Jazz Migration et bénéficier d’un accompagnement artistique et professionnel ainsi que d’une tournée en France et en Europe.

Programme novateur et ambitieux, Jazz Migration œuvre depuis 2002 à la valorisation et au développement de jeunes musicien.ne.s issus des scènes jazz et musiques improvisées françaises par un accompagnement artistique, une aide à la structuration, un développement de carrière et un soutien à la diffusion.

Les futurs groupes lauréats pourront suivre un parcours professionnalisant complet sur deux ans : résidences, formations artistiques, formations théoriques et développement de carrière en 2021, suivi en 2022 d’une tournée en France et en Europe.

L’accompagnement – 1ère année du parcours

Jazz Migration propose aux groupes lauréats un accompagnement professionnel et artistique à la carte, travaillant à offrir un soutien complet et équitable à chacun des lauréats. Toutefois, chaque projet répondant à des problématiques et des enjeux différents, certains volets de l’aide peuvent être personnalisés.Ces différents moments sont co-construits avec les différents partenaires du réseau AJC (fédérations, agents, labels, professionnels étrangers, etc.) et offrent aux artistes, lors la première année de leur accompagnement, un panel d’informations et de ressources dont ils peuvent s’emparer pour la suite de leur carrière :

Une formation théorique autour de thématiques telles que la communication, la structuration, les stratégies de diffusion, etc.

Des ateliers de travail et rencontres avec des professionnels européens afin d’appréhender les spécificités de la diffusion en Europe

Des rencontres régulières avec les équipes d’AJC et les membres du réseau

Une formation pratique et artistique grâce à des modules d’enseignement au Studio des Variétés

Un temps de résidence artistique de plusieurs jours afin de travailler leur musique

Une présence assurée sur les évènements professionnels majeurs (salons, grands festivals, etc.)

Un suivi individuel assuré par le Pôle Ressource et Formation de la Cité de la Musique – Philharmonie de Paris

Accompagnement sur mesure

La tournée Jazz Migration – 2ème année du parcours

A l’issue de cette phase d’accompagnement, les groupes lauréats présentent un set de 30 minutes chacun, à l’occasion du concert d’inauguration à Paris, avant d’entamer leur tournée Jazz Migration, la deuxième année du parcours.

Chaque groupe participe à une dizaine de concerts en France et en Europe, et ce grâce à l’aide aux frais annexes que reçoivent les structures de diffusion s’engageant dans la tournée Jazz Migration.

Des focus Jazz Migration (concerts et rencontres professionnelles) sont organisés en Europe en partenariat avec l’Institut Français.