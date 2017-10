Jazz Culture : Jazz, les photographies de Ted Williams

"Jazz, les photographies de Ted Williams" vient de paraître aux éditions Gründ.

Des vestiaires enfumés des coulisses de New York aux premiers clubs de jazz de Chicago, en passant par les très attendus festivals de jazz qui ont fleuri pour fasciner les légions de passionnés, l'appareil photo de Ted Williams a capturé l'intimité et la magie des grands noms du jazz qui ont perfectionné leur art des années 1940 aux années 1970. Williams a patiemment accumulé des archives exceptionnelles, et en grande partie méconnues, sur les plus célèbres musiciens de jazz et de blues du XXe siècle. Ces derniers ont non seulement inspiré des artistes comme Frank Sinatra, mais ont aussi éduqué les aspirations et les goûts d'une nouvelle génération, celle des Beatles, des Rolling Stones, de Bob Dylan ou encore d'Eric Clapton.

Williams les a immortalisés en pleine recherche artistique, seuls face à leur partition ou face à leur public assidu. De Miles Davis à Duke Ellington, en passant par Dizzy Gillespie, Stan Getz et Sarah Vaughan, l'appareil photo de Williams révèle le génie au coeur du travail, de l'intimité et des représentations, avec une honnêteté et une clarté dont peu de photographes peuvent se vanter.

Ted Williams a exercé ses talents sur les scènes de jazz de la fin des années 1940 à la fin des années 1970. Il a photographié de nombreuses icônes telles que Miles Davis, Duke Ellington, Dizzy Gillespie, Sarah Vaughan et Louis Armstrong. Sa collection ne contient pas moins de 90 000 clichés de plus de 300 artistes. Photographe prolifique, Williams a aussi franchi les frontières et immortalisé des scènes de guerre, des exploits sportifs ou encore des événements culturels. Ses photographies ont illustré de nombreux magazines comme le Times, Newsweek, Playboy, Ebony, JazzTimes et DownBeat. Il est mort le 13 octobre 2009.

à lire aussi article Jazz Culture : Pascal Kober - Abécédaire amoureux du jazz