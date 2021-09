Jazz Culture : Jazz & Goûter au Sunside à Paris

Ce dimanche après-midi, c’est la reprise de la saison des Jazz & Goûter qui font spectaculairement baisser la moyenne d’âge des jazzfans.

Jazz & Goûter reprend chaque dimanche à l’heure du goûter avec deux séances : 15h et 17h. Chaque semaine, la thématique se renouvelle, ainsi que l’équipe musicale : La Reine des Neiges Walt Disney, Ella Fitzgerald & Billie Holiday, Michael Jackson, les Beatles, Stevie Wonder, Ray Charles, Miles Davis, James Bond, Herbie Hancock, Nina Simone... Des classiques en version swing à faire découvrir aux plus petits, pour le plaisir des plus grands !

dimanche 26 septembre à 15h & 17h : Mile Davis par Quentin Ghomari (trompette), Leïla Olivesi - (piano), Luca Fatorini (contrebasse), Donald Kontomanou (batterie)

suivi à 19h d’un Hommage à Miles Davis dans le cadre des Concerts Thématique de Jacques Vidal présentés par Lionel Eskenazi.