Jazz Culture : Jazz in Europe

Dans “Jazz in Europe”, les “chroniqueurs” (Igor Wasserberger, Antonín Matzner, Peter Motyčka) explorent l'histoire du jazz dans les différents pays européens. Chaque auteur contribue avec une vision personnelle des différents contextes. Cette analyse des origines et de la diffusion du jazz sur le vieux continent, réalisée par une équipe internationale d'écrivains reconnus, est la première du genre. Il fallait ouvrir la voie, avec les inconvénients induits : des spécialistes pointus sur chaque pays pourront ne pas être toujours d’accord avec les points de vue présentés dans ce livre, mais cela provoquera des débats et ouvrira de nouvelles voies de recherches dans l’étude du jazz européen.

