Jazz Culture : Jazz à Vienne 40 ans d’émotions : Le Livre

Pour souffler les 40 bougies du Festival Jazz à Vienne, Vincent Bessières, journaliste, commissaire d’exposition et programmateur, a réalisé en étroite collaboration le directeur artistique du festival, Benjamin Tanguy, un ouvrage retraçant 40 ans d’émotions.

L'année 2020 devait marquer les quarante ans d’existence de Jazz à Vienne. Or, l’édition tant espérée n’a pas eu lieu. Sur les hauteurs du Rhône, l’amphithéâtre majestueux que les Romains nous ont légué est resté silencieux. Jazz à Vienne a souhaité profiter de ce moment particulier pour prendre le temps de revenir en arrière et d’écrire une histoire de son festival. Un ouvrage réalisé sous la plume de Vincent Bessières, journaliste, commissaire d’exposition et programmateur, en étroite collaboration avec Benjamin Tanguy, directeur artistique du festival. Un ouvrage publié aux Editions Jazz & Cie.

Dans le livre Jazz à Vienne - 40 ans d'émotions, le festival revient sur quatre décennies de musique, de rencontres et de fête ! À partir d’une sélection de documents emblématiques (photographies, affiches, autographes, etc.), l’ouvrage revient sur les principaux temps forts qui ont rythmé l'événement, les stars qui ont marqué les esprits, les concerts mythiques, en passant par de nombreux témoignages d'artistes phares de la scène jazz actuelle passés sur le plateau du Théâtre Antique. Gregory Porter, Marcus Miller, Rhoda Scott, Gilberto Gil, Dee Dee Bridgewater, Michael League, Avishai Cohen, Youn Sun Nah ou encore Sandra Nkaké ont, parmi d'autres, accepté de partager leurs souvenirs.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

« J’ai toujours aimé l’atmosphère de Jazz à Vienne. C’est un endroit unique au monde. On adore cet endroit, on est traité comme des rois, et on adore y jouer parce que le public obtient le meilleur de nous. » - George Benson

« Les souvenirs de ma première venue à Vienne sont un peu vagues. Je me rappelle avoir été impressionné par l’environnement de l’amphithéâtre. Chacun de mes passages à Vienne a été une expérience unique, et toujours très intense. » - Gilberto Gil

« À Vienne, la perspective depuis la scène est différente de la plupart des endroits où l’on joue habituellement. J’ai compris que Vienne était un endroit hors norme lorsque j’ai vu que les gens restaient à nous écouter malgré la pluie qui tombait. » - Kenny Garrett

« Je me rappelle bien de mon premier concert à Vienne en 1984. J’avais le trac. Le lieu nous paraissait immense ! Je pense que je n’avais jamais chanté devant tant de gens. C’est devenu l’une de mes scènes préférées. » - Dee Dee Bridgewater

« L’amphithéâtre de Vienne est ma scène préférée au monde. » - Avishai Cohen

(extrait du communiqué de presse)

Ouvrage disponible en librairie le 3 juin 2021

Précommandes sur jazzavienne.com

Livre offert aux détenteurs du Pass Intégral Jazz à Vienne 2021 !