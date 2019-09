Jazz Culture : Inédit : les premières images de Miles Davis à la télé | Archive INA

Dans le décor de l’émission « Au clair de la lune », en ce mois de décembre 1957, le réalisateur Jean-Christophe Averty filme le Miles Davis et son quintette interprétant un thème inspiré du morceau "Dig" de Jackie McLean.

L’émission a été diffusée le 25 décembre 1957 dans le cadre d’un programme de Noël. Et puis plus aucune trace, à l’exception d’un reportage photo réalisé sur le plateau de tournage. Mais à l’occasion d’une opération d’inventaire au Centre de conservation de l’INA, le film 16 mm original a été retrouvé et numérisé. Des images qui n’avaient pas été visionnées depuis près de 62 ans.

Séjournant à Paris pour quelques semaines, Miles Davis avait réuni autour de lui une formation française de haut vol composée de Barney Wilen au saxophone ténor, René Urtreger au piano, Pierre Michelot à la contrebasse et Kenny Clarke à la batterie.

Ces images sont non seulement les seules à montrer ce quintette à l’œuvre, mais encore les plus anciennes connues de Miles Davis en train de jouer.