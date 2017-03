Jazz Culture : inauguration Bal Blomet

Le Bal de la rue Blomet est un cabaret d’art du XVe arrondissement de Paris dédié au rapprochement des cultures et des arts populaires dans le domaine de la musique, de la comédie musicale et des beaux-arts. Espace de création, d’échange et de partage, sa vocation est de perpétuer le lien étroit entre l’art et le divertissement. La programmation, accessible à tous, est centrée sur la comédie musicale, le cabaret, le jazz et la musique classique

2 jeudis par mois, le Bal présente "les Milles et une Nuits du Jazz : de quoi le jazz est-il le nom ?"

Cette série propose 50 grandes soirées-concerts en trois parties, deux jeudis par mois.

A l’occasion du centenaire du premier enregistrement de jazz (1917), les grandes soirée-concerts des 1001 NUITS DU JAZZ retracent en musique les différentes étapes de l’épopée du jazz.

Chacune d’entre elles est introduite par un abécédaire de courtes présentations musicales d’artistes, de standards, d’épisodes ou de notions musicologiques marquantes de l’épopée du jazz. Raphaël Imbert, saxophoniste de jazz et conférencier, accompagné de Johan Farjot, pianiste et chef d’orchestre, proposent des clés d’accès grand public illustrées en musique.

Ce préambule didactique est suivi d’un grand concert donné par des artistes invités, en lien avec les thématiques abordées précédemment. Les musiciens sont régulièrement accompagnés par de jeunes talents sélectionnés du Centre des Musique Didier Lockwood. Une centaine d’artistes représentatifs de la scène jazz et désireux de renouveler le concert contemporain se succéderont ainsi au gré des 50 soirées des 1001 NUITS DU JAZZ.

LES 1001 NUITS DU JAZZ permettent ainsi au public de redécouvrir une histoire complète et récréative du jazz depuis ses origines.

