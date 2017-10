Jazz Culture : Hommage à Fats Domino

Fats Domino, né le 26 février 1928 à La Nouvelle-Orléans est décédé le 24 octobre 2017.

Fats Domino a débuté le piano à l'âge de 9 ans. A 10 ans, on le retrouve dans les Honky Tonks de la Nouvelle-Orléans où le chef d'orchestre Bill Diamond lui donne le surnom de Fats. Son premier album "The Fat Man" paraît en 1949 et se vend à un million d'exemplaires. Cet enregistrement lance la vogue du New Orleans Sound.

En 1956 paraît son deuxième album "Blueberry Hill"vendu à plus de 60 millions d'exemplaires.

Dans les années 60, il continue à tourner mais tombe dans l'oubli.

C'est en 1980 qu'il fait un retour remarqué au festival de Montreux en Suisse.

Fats Domino est le pionnier de la soul music de la Nouvelle-Orléans. Ces compositions sont souvent à l'origine de thèmes repris par d'autres musiciens. D'autre part, il est un des rares artistes noirs de cette période à avoir inscrit son nom dans les hits parade blancs....

