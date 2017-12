Jazz Culture : Hommage à Sunny Murray

Sunny Murray, illustre batteur du free jazz, est mort vendredi 8 décembre dans une maison de repos près de Paris. Il avait 81 ans. Il était surtout connu pour son travail dans les années 1960 avec le pianiste Cecil Taylor et le saxophoniste Albert Ayler, auprès de qui il avait révolutionné l’approche de la batterie. Sunny Murray avait également construit une carrière sous son propre nom, effectuant et enregistrant en tant que leader pendant plus de cinq décennies.

James Marcellus Arthur Murray est né le 21 septembre 1936 à Idabel, Oklahoma, et a grandi à Philadelphie. Il a déménagé à New York à l'âge de 19 ans, espérant devenir batteur bien qu'il n'ait pas les moyens de s'offrir sa propre batterie. En 1958, il travaillait comme batteur de bebop avec le saxophoniste ténor Rocky Boyd et ainsi qu’avec James Moody, Jackie McLean et Donald Byrd. L'année suivante, il se retrouva voisin de Cecil Taylor et tous deux commencèrent à pratiquer et expérimenter ensemble dans leurs lofts de Lower Manhattan. C'est avec Cecil Taylor que Sunny Murray effectue son premier enregistrement en 1960, sur l’album “The World of Cecil Taylor”.

C'est le pianiste, a confié Sunny Murray, qui l'a inspiré pour libérer les tambours de l'asservissement au rythme. “ll me semblait que la musique de Cecil demandait plus que ça, a-t-il déclaré lors d'une interview en 2003 pour All About Jazz. J'ai commencé à étudier des sons plus naturels et acoustiques ... j'ai commencé à traiter les sons naturels de l'instrument et les pulsations qui s'y trouvent. ” Sunny Murray était aussi capable de générer une palette de timbres remarquable avec seulement un kit très basique, ne voyant pas la nécessité de l'augmenter avec des pièces redondantes ou spécialisées.

Sunny Murray rejoint Albert Ayler, qu'il avait rencontré en tournée en Europe avec Cecil Taylor, en 1964. Son travail cette année sur l'enregistrement du saxophoniste, “Spiritual Unity”, a mis en évidence les innovations de Murray, lui permettant d'enregistrer son premier album en 1965, “Sonny's Time Now” , pour le même tout jeune label rebelle, ESP. À partir de ce moment, il devint un leader, travaillant encore plus souvent après son déménagement à Paris en 1968. Il retourna à New York quelques années plus tard et travailla régulièrement, dans les années 70 et 80 avec les saxophonistes Byard Lancaster et David Murray (aucun lien de parenté), le bassiste William Parker et le vibraphoniste Khan Jamal avant de retourner en Europe au milieu des années 90.

Au cours de ses dernières années de concert, Sunny Murray a travaillé principalement avec un trio basé à Londres : le saxophoniste Tony Bevan et le bassiste John Edwards, ce qui l'a rendu plus expérimental que jamais. Pourtant le batteur a insisté sur le fait qu'il n'était pas iconoclaste, mais fermement amoureux de la tradition de jazz. "Je suis fier d'être un musicien de jazz, a-t-il déclaré dans le livre de Jason Weiss. Et toujours en difficulté : c’est l'histoire d'ESP Disk, le label le plus outrageant des États-Unis. Il nous faut être fier d'avoir cette histoire."