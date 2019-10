Jazz Culture : Happy Jazz de Carl Norac et Ilya Green

14 incontournables du jazz, interprétés par les plus belles voix de l’âge d’or du jazz, ont été sélectionnés par Misja Fitzgerald Michel dans “Happy Jazz” qui paraît chez Didier Jeunesse.

Pour accompagner cette sélection de chansons, Carl Norac nous livre de délicieux souvenirs d’enfance. Il raconte aussi le jazz et l’intimité d’une époque. Chacun de ses textes noue un rapport étroit avec les paroles des chansons, avec leur rythme, leurs instruments, leur énergie. Chacun d’eux dépasse largement le cadre de l’autobiographie pour s’adresser, d’un claquement de doigts, à toutes et tous, parents et enfants.

Après “Les plus belles berceuses jazz” et “Jazz sous la lune”, c’est au tour d’”Happy jazz” de se parer des merveilleuses illustrations d’Ilya Green.

L’AUTEUR

Né à Mons en Belgique en 1960, Carl Norac est le fils d’un écrivain et d’une comédienne.Il a grandi d’abord dans une cité populaire en ville, entouré de ses copains avec lesquels il rejoue les aventures écrites par Enid Blyton. Ensuite, son père construit un chalet et la famille part vivre au milieu d’une forêt.

Avant de se consacrer à sa passion, l’écriture, Carl a pratiqué plusieurs métiers : professeur de français, scénariste pour la télévision, journaliste...

Auteur de poésie et de théâtre, Carl Norac écrit aussi des livres pour enfants. Ses albums sont inspirés parfois de ses voyages qui l’ont emmené du sable du désert aux glaces de l’Arctique.

Depuis quelques années, il réside en France, à Olivet, sur les bords de la Loire. Il est le père d’une petite fée du nom d’Else.

L’ILLUSTRATRICE

Née en 1976 en Provence, Ilya Green a fait des études de Lettres et s’est mise à écrire très jeune. Ses livres témoignent d’un regard drôle et singulier sur l’enfance.

Elle a déjà signé cinq aventures d’Olga chez Didier Jeunesse, a illustré la série des « Bulle et Bob » ainsi que plusieurs livre-disques, dont Peter Pan & Wendy et Les plus belles berceuses Jazz. Ses albums en collaboration avec Stéphane Servant ont reçu un accueil très chaleureux du public et des professionnels.

Aujourd’hui, Ilya s’est installée dans le sud de la France, près de Montpellier.

(extrait du communiqué de presse)