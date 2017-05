Du 17 mai au 13 juin, le cinéma parisien Saint-André-des-Arts projette le documentaire "A Great Day In Paris" réalisé par Michka Saäl.

Ce documentaire qui a rendu possible la réunion à Paris en 2008, de près de 75 jazzmen et women américains ayant choisi de vivre en France. Une histoire de musique et d’amitié, qui pose la question de l’exil artistique.