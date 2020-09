Jazz Culture : “Going Down South” de Eric Doidy

Le premier ouvrage sur le blues rural contemporain “Going Down South” de Eric Doidy, paraît chez Le Mot et le Reste, illustré par des photos par Philippe Prétet.

Au début des années quatre-vingt-dix, John Lee Hooker et B.B. King emmènent le blues et son héritage aux quatre coins de la planète. “Going Down South - Mississippi Blues 1990-2020” de Eric Doidy qui paraît chez Le Mot et le Reste, part sur leurs traces, ainsi qu’à la rencontre de celles et ceux qui continuent à chanter le blues et le gospel dans le Mississippi du tournant du siècle : métayers et ouvriers agricoles, tenanciers de juke-joints, militants des Droits civiques, artistes inspirés par la soul music ou le hip-hop. Des petites villes du Delta aux tavernes de campagne se dessine une histoire populaire de l’Amérique contemporaine, au cœur d’une scène rurale créative et diversifiée.

L’ouvrage est illustré de nombreuses photographies de Philippe Prétet, collaborateur de la presse blues française et internationale qui séjourne régulièrement dans le Mississippi.

(extrait du communiqué de presse)