Jazz Culture : Gianluigi Trovesi & Gianni Coscia - La misteriosa musica della Regina Loana

Le livre d’Umberto Eco intitulé « La mystérieuse flamme de la reine Loana », une méditation sur la nature de la mémoire, a inspiré Gianluigi Trovesi et Gianni Coscia dans leur propre voyage exploratoire et nostalgique. Les deux musiciens se référent directement aux musiques mentionnées dans le roman pour composer leur programme tout en se lançant dans de libres improvisations à partir des thèmes philosophiques développés dans ces pages.

Comme à l’accoutumée les deux italiens élaborent leur discours à partir d’un large réseau d’influences et de références, interprétant des thèmes associés à Louis Armstrong, Glenn Miller et George Formby, paraphrasant Janáček, plongeant allègrement dans l’univers de la musique de film, et improvisant de manière très libre tout en gardant constamment à l’esprit leur dédicataire — comme lorsqu’ils revisitent Interludio, une pièce sur laquelle Umberto Eco et Gianni Coscia ont collaboré il y a plus de 70 ans ou quand Gianluigi Trovesi imagine une nouvelle composition à partir des lettres composant le nom d’Eco. A plus d’un titre, “La misteriosa musica della regina Loana” est un hommage brillant et émouvant.

[ communiqué de presse ecm ]