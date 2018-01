Jazz Culture : French-American Jazz Echange - bourses pour des projets créatifs transatlantiques

La FAJE célèbre la passion partagée des Etats-Unis et de la France pour le jazz. Ce programme du FACE (French-American Cultural Exchange) consacré au jazz est financé conjointement par la Doris Duke Charitable Foundation, la Florence Gould Foundation, le Service Culturel de l’Ambassade de France, l’Institut-Français et la Sacem. Le FAJE vise à favoriser le développement créatif et professionnel des artistes de jazz français et américains. Lancé il y a une dizaine d’années, il a été conçu pour englober deux volets complémentaires : des bourses pour des musiciens français et américains (Creative Project Grants) et des aides pour des diffuseurs américains s’occupant des collaborations FAJE (FAJE On Tour).

FAJE attribue annuellement des Creative Project Grants jusqu’à concurrence de 25.000 $, dans le cadre d'un processus de candidature ouvert et concurrentiel pour des projets qui ont lieu en France ou aux États-Unis et / ou dans leurs territoires respectifs, sur une période de 18 mois. FAJE soutient des projets créatifs réalisés grâce à la collaboration de musiciens français et américains et pouvant déboucher sur la création de nouveaux enregistrements, l'établissement de nouveaux partenariats professionnels et le développement de nouveaux publics. Les projets peuvent inclure des artistes de jazz en France et / ou aux États-Unis travaillant avec des artistes de différents genres musicaux. FAJE encourage les candidatures des projets créatifs pouvant tourner à la fois aux États-Unis et en France.

Ont été récemment bénéficiaires de cette procédure Abu Sadiya du saxophoniste Yacine Boularès et du violoncelliste Vincent Segal avec le batteur Nasheet Waits ; le projet du trompettiste Antoine Berjeaut avec le batteur Makaya McCraven ; celui du trio français Fox avec le saxophoniste américain Chris Cheek ; le duo Nasty Factorz de Gaël Horellou avec le batteur Ari Hoenig ; Thiefs, du saxophoniste Christophe Panzani avec le bassiste Keith Witty ; et le travail sur Gottschalk du clarinettiste Evan Christopher et du trompettiste Yoann Giaume.

La date limite de dépôt des candidatures pour la bourse du FAJE, Creative Project Grants, est fixée au 16 mars 2018.