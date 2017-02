Jazz Culture : Frank Zappa par Guy Darol

Connu pour avoir introduit dans le rock la satire et la farce, Frank Zappa (1940-1993) est un compositeur à multiples facettes qui fut tour à tour batteur, guitariste, chef d’orchestre, peintre, écrivain, cinéaste, ingénieur du son, producteur et même prétendant au titre de président des États-Unis. À la tête des Mothers Of Invention, puis de diverses formations, son univers englobe le rhythm’n’blues et le doo-wop, le jazz et le funk, jusqu’à la musique sérieuse sous la double influence d’Edgard Varèse et d’Igor Stravinsky. En déplaçant les barrières qui divisent les styles, il est parvenu à s’imposer comme l’une des figures les plus innovantes de la musique contemporaine du XXe siècle. Auteur de quatre ouvrages consacrés à Frank Zappa, Guy Darol retrace un parcours sulfureux dédié à l’aventure sonore et au combat contre la censure et le fanatisme religieux.