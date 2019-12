Jazz Culture : “Frank Sinatra” par Steven Jezo-Vannier

Frank Sinatraest la première rock star, le modèle d’Iggy Pop et Jim Morrison, le « big bang de la musique populaire » pour Bono. Artiste intuitif et talentueux, il a inventé les codes de la musique contemporaine, l’album concept et le 33-tours compris. Sa voix, ses qualités d’interprète et son sens de la musique ont assis sa popularité, d’une longévité inédite, jusqu’à sa mort en 1998. Fils d’immigrés, engagé contre la pauvreté et l’intolérance, fervent démocrate et partisan des droits civiques, self made man qui a chuté pour mieux ressusciter, acteur et homme d’affaires au tempérament volcanique et séducteur invétéré, Sinatra avait tout pour devenir le héros américain du XXe siècle. Ami des stars, intimes des présidents et des parrains de la mafia, il incarne la mythologie de ce pays avec toutes ses parts d’ombre. (extrait du communiqué de presse)

L’auteur, Steven Jezo-Vannier, né en 1984, est un spécialiste de la contre-culture et de l’univers rock. En 528 pages sans concessions, il décrypte un personnage fascinant.