Jazz Culture : Frank Sinatra Collection

Concert filmé en mai 1978 au Caesars Palace. Frank Sinatra s’étant toujours senti chez lui à Las Vegas, le concert est enjoué et décontracté. On retrouve ses grands classiques All Of Me, Someone To Watch Over Me, Something ou Send In The Clowns, des interprétations brillantes de Baubles, Bangles And Beads et My Kind Of Town, et autres standards.