Jazz Culture : Franck Nicolas - La clinique du trompettiste

Après plus de 30 ans d’enseignement dans une école de jazz et 14 albums sous son nom, le trompettiste Franck Nicolas se lance dans une entreprise pédagogique ambitieuse.

S’appuyant sur son expérience d’enseignant et riche d’une discographie où il côtoie quelques uns des musiciens les plus prestigieux de la scène jazz et caraïbe, Franck Nicolas avait déjà publié en 2015 une méthode sur les gammes guadeloupéennes. Aujourd’hui il propose « La clinique du trompettiste », une méthode qui permet de soulager, réparer, remuscler, rééduquer les lèvres fatiguées ou abimées, après une pratique intensive de la trompette.

Elle met également en lumière, une certaine façon d’aborder l'instrument avec naturel et douceur, où le mental, la psychologie, la philosophie, jouent un rôle essentiel. C'est aussi une réflexion sur la connaissance de soi et sur la nécessité absolue d'une quête artistique originale.

La « Clinique du trompettiste » est accompagnée de 14 vidéos ludiques et explicatives à visionner grâce au code inclus dans la méthode.

(extrait du communiqué de presse)