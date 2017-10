Jazz Culture : Franck Médioni - Sound of surprise

« Sound of surprise », de Franck Médioni vient de sortir aux éditions Le Mot et Le Reste. Sound of Surprise : c’est ainsi que le chef d’orchestre américain Leonard Bernstein a défini une des inventions culturelles marquantes du début du XXe siècle, avec le cinéma : le jazz.

Cette anthologie se présente non seulement comme un guide d’écoute, une discothèque idéale du jazz mais aussi une sélection de cent disques qui ont marqué profondément l’histoire de la musique afro-américaine, un guide pratique utile pour tous les mélomanes qui sont perdus dans les rayons des disquaires. Album après album, se dessine le portrait du musicien choisi, le récit de l’histoire du jazz, dans ses phases multiples, ses différentes formes, ses révolutions successives.

