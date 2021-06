Jazz Culture : Film - Jazz(s) à la Philharmonie

Le long d’un plan séquence, le film Jazz(s) à la Philharmonie vous invite à découvrir les lieux emblématiques et les recoins cachés de l’institution parisienne en compagnie de la fine fleur jazz du contemporain.

Déambuler dans la Philharmonie de Paris au rythme du jazz, ça vous dit ? Vous êtes au bon endroit : le long d’un plan séquence, Jazz(s) vous invite à découvrir lieux emblématiques et recoins cachés de l’institution parisienne, le tout porté par ce que le jazz contemporain fait de meilleur ! Sept artistes se sont prêtés au jeu de Jazz(s) à la Philharmonie : Anne Paceo, Thomas de Pourquery, Madeleine Cazenave, Bada-Bada, Arnaud Dolmen, Sélène Saint-Aimé, Célia Kameni, et tous les musiciens qui les accompagnent, jouent sans filet, sans artifices, avec un plaisir communicatif qui nous emporte tout au long de ce film. Le jazz est libre, bouillonnant, cet ovni audiovisuel l’est aussi.

Programme :

Sélène Saint-Aimé - « Jardin d’Hiver » (Keren Ann/Benjamin Biolay)

Thomas de Pourquery & Supersonic - « Yes Yes Yes Yes » (Thomas de Pourquery)

Anne Paceo S.H.A.M.A.N.E.S-« Here & Everywhere » (Anne Paceo)

Célia Kameni - « Black is the Color of my True Love’s Hair » (Nina Simone)

Célia Kameni & Bruno Ruder - « Visions » (Stevie Wonder)

Bada-Bada - « R4G3 » (Lilian Mille, Leo Fumagalli, Tiss Rodriguez)

Sélène Saint-Aimé Trio - « Paene Umbra : chez Rosa B. » (Sélène Saint-Aimé)

Thomas de Pourquery - « Lullaby (sunrise) » (Thomas de Pourquery)

Arnaud Dolmen - Improvisation (Arnaud Dolmen)

Madeleine Cazenave ROUGE - « Petit jour » (Madeleine Cazenave)

Un film disponible du 03/06/2021 au 02/06/2022 surArte.fr