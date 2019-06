Jazz Culture : Festival Jazz & Images au Balzac

vendredi 14 juin à 20h30 au cinéma le Balzac à Paris (3 invitations pour 2 à gagner)

Le film : Ella Fitzgerald en concert Salle Pleyel (1968, 38’)

Réalisation Raoul Sangla

Au réveillon précédant l'année 1968, c'est une Ella Fitzgerald au sommet de son art qui chante pour le public de la salle Pleyel à Paris. Cela fait plus de 10 ans qu'elle enchaîne les succès pour la compagnie Verve, créée originellement pour elle par Norman Granz, et depuis quelques années le public européen peut l'entendre lors de festivals, quelquefois en compagnie des orchestres de Count Basie ou Duke Ellington. Et d'ailleurs ce soir-là Salle Pleyel, après des morceaux d'anthologie tels que "The Good Life", "On the Sunny Side of the Street" ou "Mac the Knife", Duke la rejoindra sur scène pour le rappel, "Cotton Tail" prétexte à une joute endiablée avec l'excellent saxophoniste Paul Gonsalves.

Le concert : Chloé Cailleton, Trio Paloma

Riche de collaborations éclectiques et créatives, Chloé Cailleton sera ce soir avec une formation intimiste, son trio Paloma. Sa voix riche et son talent de conteuse s'associent à la profondeur de la contrebasse de Joan Eche-Puig et à la science harmonique du pianiste Leonardo Montana.

