Jazz Culture : Festival Jazz & Images au Balzac

vendredi 17 mai à 20h30 au cinéma le Balzac à Paris (3 invitations pour 2 à gagner)

Big Band de François Théberge /avec des musiciens issus du Cnsm

Dirigé par le saxophoniste et compositeur François Théberge, un big band constitué de musiciens issus du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris viendra interpréter des morceaux historiques du répertoire de Count Basie, ainsi que des créations originales.

Le film : Count Basie Orchestra au festival d’Antibes Juan-les-Pins

(1961, 1968, 60’) Réalisation Jean-Christophe Averty

Le Big Band de Count Basie est sans doute l’une des plus importantes formations de l’histoire du jazz. C’est peut-être l’alliage subtil de décontraction et de nervosité à tous les pupitres qui a valu à cette formation le nom de « machine à swing ». Faut-il pour s’en convaincre égrener les noms des musiciens passés dans ses rangs, tels Ben Webster, Buck Clayton, Harry « Sweets » Edison ou Lester Young ?

Dans ces concerts filmés à 7 ans d’intervalle au festival d’Antibes Juan-les-Pins en 1961 et 1968, les blues et les standards se succèdent avec un parfait équilibre dans les tempos et les distributions de solos. Au passage, l’excellent trio vocal Lambert, Hendricks & Ross accueille O.C. Smith pour un mémorable Everyday I Have The Blues.

