Jazz Culture : Festival Jazz & Images au Balzac

La deuxième soirée de la saison 2018 - 2019 du festival Jazz et Images au cinéma Le Balzac à Paris (75) se tiendra le vendredi 16 mars à 21h.

En 1972, l’émission Jazz Harmonie fait entendre le formidable sextet d’Herbie Hancock, connu aussi sous le nom de Mwandishi Sextet, juste avant la sortie du célèbre disque “Sextant”. Les couleurs harmoniques, liées à l’orchestration des trois vents et à l’utilisation d’instruments électriques, l’inventivité de tous les instants, et la puissance rythmique font de la musique du groupe un moment incontournable de la carrière du pianiste.

Comme toujours pour ce cycle Jazz et Images au Balzac, la projection sera suivie d’un concert. le quintet de Thibault Gomez, virtuose et inventif, répondra à ces images et témoignera de la vivacité de la jeune génération du Jazz.

Le Film : Jazz Harmonie avec le Herbie Hancock Sextet

Un film de Marc Pavaux (1972) Archive INA

Sur Scène : Thibaul Gomez Quintet

Thibault Gomez (piano)

Pierre-Marie Lapprand (saxophones)

Robinson Khoury (trombone)

Étienne Renard (contrebasse)

Benoît Joblot (batterie)