Jazz Culture : Festival Jazz & images au Balzac

Le film - Made in France (Frank Cassenti, 1989, 57’) - Musicien incontournable, infatigable passeur du jazz en France, François Jeanneau a marqué de nombreux musiciens, par sa musique libre et élégante, et aussi par son enseignement hors pair. C’est en effet grâce à lui que le jazz est entré dans l’institution (création de l’Orchestre National de Jazz, et aussi de la classe de Jazz et Musiques Improvisées au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris). Dans ce portrait, on retrouvera sa manière à la fois savante et généreuse de jouer la musique de jazz