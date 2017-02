Jazz Culture : Festival Jazz & images au Balzac

Sur scène

yes is a pleasant country

Jeanne Added, voix

Vincent Lê Quang, saxophone

Bruno Ruder, piano

yes is a pleasant country est né de la rencontre d’une voix, celle de Jeanne Added, du piano de Bruno Ruder et du saxophone de Vincent Lê Quang. Si la réunion des instruments est peu commune, les spécialistes ont tôt reconnu l’influence de Jeanne Lee et Ran Blake dans le travail du trio qui retrouve donc, avec cette émission Blues Again, une de ses raisons d’être…