Jazz Culture : Exposition Jean Echenoz

Du 29 novembre 2017 au 5 mars 2018, le Centre Pompidou à Paris nous emmène dans l’univers de Jean Echenoz.

Écrivain à l'univers jubilatoire, ayant exploré, à travers dix-sept romans, les différents genres littéraires jusqu’à les détourner - du roman d’aventure au roman d’espionnage ou au roman biographique - Jean Echenoz nous entraîne dans une course audacieuse contre l’ennui, et organise avec le lecteur une apparente complicité qui se révèle également manipulation, dérivation, renversement.

À travers tapuscrits et manuscrits originaux, carnets de notes, repentirs et réflexions sur l’écriture, mais également photographies, archives et documents audiovisuels, extraits cinématographiques, l’exposition nous entraîne dans le foisonnement de l’écriture et la vivacité du romanesque qui surgissent de l’univers de Jean Echenoz.

Avant sa carrière de romancier, Jean Echenoz avait collaboré à la revue Jazz Hot, au début des années 70. Sa passion pour le jazz, allait se retrouver dans son premier roman, au titre explicite, repris d’un standard : “Cherokee” (1983, éd. de Minuit)