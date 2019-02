Jazz Culture : exposition Guy Le Querrec à Château Palmer

Fidèle à son éthique valorisant l’humanisme, l’échange, la curiosité et l’éveil des sens, Château Palmer a choisi le jazz comme thème de l’année 2019 - également celle de la 10ème édition des concerts Hear Palmer. L’occasion de mettre à l’honneur les œuvres de Guy Le Querrec, à travers son exposition Jazz de J à ZZ du 19 janvier au 19 août 2019.

En une quarantaine de scènes, Guy Le Querrec s’immisce avec pudeur et générosité dans la vie des artistes pour capturer un silence, un secret, une note : leur pouls. L’œil observateur et curieux, il a toujours su saisir l’atmosphère de près d’un demi-siècle de jazz, en captant des images imprévisibles, authentiques et touchantes.

« Je cherche à raconter la vie des musiciens, leurs voyages, leurs fatigues, leurs rires, leurs séances de travail, leurs solitudes, leurs attentes ».

Le ténor Archie Shepp au son chaud et lyrique déambule dans une rue de Paris ; John Coltrane hypnotise derrière un simple écran de télévision ; Miles Davis, tapi derrière un rideau de scène attend l’instant propice pour glisser sur scène... Chaque image prise sur le vif fait appel au rythme, à l’improvisation, à l’imagination et défie le regard. Ces portraits chuchotent subrepticement un échange de regards, jouent avec des gestuelles et des cadences complices. Une tendresse émane de chacun de ses personnages pour faire battre le cœur, raconter le mouvement de la vie et l’amour inconditionnel de la liberté des jazzmen, qu’ils soient photographiés dans leur quotidien, en coulisses, en répétition, sur scène ou en tournée

« Le jazz, mes oreilles, mon cœur, mes sentiments en ont besoin. Ces cadences, ces rythmes... Et il y a ce mot majeur : pratiquer une photographie de l’improvisation. »

