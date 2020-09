Jazz Culture : exposition Expo Cindy Sherman à la Fondation Louis Vuitton

La Fondation Louis Vuitton à Paris accueille la première rétrospective consacrée en France à Cindy Sherman depuis son exposition personnelle au Jeu de Paume en 2006.

Les autoportraits de Cindy Sherman, où elle se met en scène et incarne divers personnages, sont autant de questionnements sur l'identité et les images d’aujourd’hui.L’exposition réunit 170 œuvres de l’artiste - de 1975 à 2020 - soit plus de 300 images judicieusement articulées par séries : Untitled film stills, Rear Screen Projections, Fashion, History Portraits, Disasters, Headshots, Clowns, Society Portraits, Murals, Flappers. Une série nouvelle présentant des figures masculines et des couples constitue une découverte. Chacune des images - a fortiori quand il s’agit d’une série - captive par son potentiel narratif, des petits formats en noir et blanc des débuts, aux grands portraits baroques et polychromes qui ont suivi. On en sort autant fasciné par la capacité de renouvellement de l’artiste que par sa virtuosité à transformer son visage à chaque fois en générant une émotion différente, du sourire complice à l’effroi absolu.

Dans une scénographie conçue en étroite collaboration avec Cindy Sherman elle-même, cette présentation embrasse l’ensemble de sa carrière, tout en mettant l’accent sur ses travaux réalisés depuis le début des années 2010 jusqu’à un ensemble d’œuvres très récentes et inédites.

Parallèlement à la rétrospective Cindy Sherman, la Fondation propose « Crossing Views », une nouvelle présentation de sa Collection, constituée d’une sélection d’œuvres de la Collection de la Fondation choisies en dialogue avec Cindy Sherman elle-même.En écho à l’œuvre de l’artiste américaine, le parcours se déploie sur deux niveaux, et est centré sur le thème du portrait et ses interprétations à travers différentes approches et médiums : peinture, photographie, sculpture, vidéo, installation. « Crossing Views » rassemble quelque vingt artistes français et internationaux, de générations et d’horizons très différents, autour d’une soixantaine d’œuvres, dont la plupart n’ont encore jamais été montrées à la Fondation.

CINDY SHERMAN

Cindy Sherman est née en 1954 à Glen Ridge dans le New Jersey. Elle habite et travaille à New York. Considérée comme l’une des artistes les plus influente de sa génération, elle a connu la célébrité à la fin des années 1970 avec le groupe d’artistes Pictures Generation. Sa rétrospective 2012 au MoMa de New York a ensuite voyagé au Museum of Modern Art de San Francisco, puis au Walker Art Center de Minneapolis et, enfin, au Museum of Arts de Dallas. D’autres expositions récentes ont eu lieu à la Fondation Fosun de Shanghai, pour l’inauguration du Broad Museum à Los Angeles, à la Queensland Art Gallery | Gallery of Modern Art de Brisbane en Australie et au musée Astrup Fearnley à Oslo. Cindy Sherman a participé à quatre Biennales de Venise, co-organisant une section de la 55e édition en 2013. À signaler également que son œuvre a été retenue dans cinq éditions de la Whitney Biennial, deux Biennales à Sydney, et Documenta 1983. En 2020, elle a reçu le Wolf Prize in Arts et a été lauréate du Praemium Imperiale, prix de l’American Academy of Arts and Lettres. Elle a enfin bénéficié d’une bourse de cinq ans accordée par la Fondation MacArthur.

(extrait du communiqué de presse)

Du 23 septembre 2020 au 3 janvier 2021 à laFondation Louis Vuittonà Paris (75).