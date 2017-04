Jazz Culture : Exposition de Daniel Humair au Triton

Exposition de Daniel Humair dans le restaurant El Triton au Triton aux Lilas (93) du 17 avril au 13 mai.

« Peintre ou musicien? Je ne me pose pas la question. Je pratique ces deux professions à plein temps, la peinture dès tôt le matin et la musique quelques soirs. L’un n’empêche pas l’autre et si je n’écoute pas de musique en peignant, j’essaye de jouer en peintre. Si mon travail de pictural n’évoque pas la musique, il y a quand même dans mon geste une rapidité de réaction et le trait est, à mon sens, plus « percutant » grâce à la vitesse et la précision du batteur. Cette peinture, que je qualifie d’abstraction narrative, représente des formes de plus en plus simples, figées en instantané sur une surface animée avec une recherche d’équilibre quant à l’occupation de l’espace et d’une définition plus affirmée de par ma palette de couleurs vives. Ces formes, finalement ambigües par leur déformation et par la distance volontaire par rapport à l’image figurative représentative habituelle qui nous est familière (boites rondelles, triangles, rubans, etc) constituent mon vocabulaire pictural et mon identité que je souhaite identifiable. » Daniel Humair