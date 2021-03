Jazz Culture : Europajazz au Lycée fête le 50ème anniversaire de « What’s Going On » de Marvin Gaye

50ème anniversaire de « What’s Going On » de Marvin Gaye, avec Sly Johnson & Laurent Coulondre.

Créée en 2007, en lien avec le soutien du Conseil Régional des Pays-de-la Loire et de la DRAC Pays-de-la-Loire, Europajazz au Lycée et au CFA est une action majeure de l’Europajazz du Mans. L’action 2020 – 2021 propose la découverte du Jazz sous toutes ses formes et sera décomposée en deux volets :

1) Organisation de concerts – rencontres dans les établissements

Une formation musicale accueillie dans chaque établissement et centre d’apprentissage inscrits avec :

une rencontre avec un groupe d’élèves le jour/soir du concert,

un concert spécifique pour les élèves et les équipes pédagogiques volontaires de l’établissement suivi d’un échange avec les artistes.

2) Permettre aux élèves de découvrir des spectacles toute l’année dans les lieux culturels de la région. Le Mans Jazz offre la possibilité d’assister aux concerts/spectacles/temps forts de la saison 2020 – 2021 (de septembre à juillet) de l’Europajazz et de Chorus, la nouvelle scène basée au Mans en Sarthe.

Backstage Meetings : possibilité pour les élèves et les équipes pédagogiques et les parents d’assister aux spectacles. En amont, les bénéficiaires peuvent assister à l’installation technique et à la logistique des spectacles. Avant et/ou après les spectacles, des échanges sont proposés avec les artistes. Une organisation souple et modulable en fonction des possibilités et des impératifs des élèves et des équipes pédagogiques et des parents.

SLY JOHNSON – LAURENT COULONDRE

HOMMAGE A MARVIN GAYE – 50ème anniversaire de « What’s Going On »

Voix soul, cœur hip-hop, champion de beat-box, Sly Johnson est incontournable ! Auteur, compositeur et interprète du Saïan Supa Crew, l’artiste a depuis mené de nombreuses collaborations avec des artistes tels que Camille, Erik Truffaz, Oxmo Puccino, Ayo, Lucky Peterson, Jacky Terrasson… Performances vocales et beat-box se rencontrent sur des rythmes jazz et soul ! Sur scène, Sly Johnson laisse ses machines au studio pour faire place à la chaleur et au son organique du clavier de Laurent Coulondre. S’échappe alors un groove abrasif, une musique riche au carrefour du hip-hop et du funk et essentiellement du jazz !

(extrait du communiqué de presse)

Sly Johnson – voix, beatbox

Laurent Coulondre – Fender Rhodes et claviers