Jazz Culture : Eric Dolphy, par Guillaume Belhomme

Ici et là, les mêmes informations, en substance : « Eric Dolphy(1928-1964), musicien de jazz américain, multi instrumentiste (saxophone alto, clarinette, clarinette basse, flûte), partenaire deCharles Mingus,John Coltrane, _Ornette Coleman_, auprès desquels il déploya un jeu baroque tiré du be bop et annonciateur du free jazz. Il meurt à Berlin, à l’âge de trente-six ans, des suites d’un diabète non diagnostiqué. » Ainsi, la carrière est fulgurante, le discours original et belle la disparition. Trois facteurs qui plaident en faveur d’un statut de légende, mais trois facteurs insuffisants au vu des effets dévastateurs d’une autre de ses caractéristiques : l’indépendance.

Né en 1976, Guillaume Belhomme est écrivain et musicien. Ancien collaborateur de Jazz Hot et des Inrockuptibles, il est notamment l’auteur d’une anthologie de jazz (Jazz en 150 figures, aux éditions du Layeur) et d'une biographie de Jackie McLean. Il publie aujourd'hui, avec la sortie de « Eric Dolphy » aux éditions Lenka Lente, une version corrigée et augmentée de l'ouvrage qu'il avait publié en 2008 aux éditions Le Mot et le reste.

