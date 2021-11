Jazz Culture : Eric Clapton - The Lady in the Balcony : Lockdown Sessions

Sortie en DVD-CD chez Mercury/Universal d’une rencontre au sommet d’Eric Clapton. Un manoir anglais, trois amis musiciens… et une jeune fille au balcon. "The Lady in the Balcony : Lockdown Sessions" présente 17 titres essentiellement acoustiques.

Pour ce concert exceptionnel à plus d’un titre, Eric Clapton retrouve ses camarades de longue date, Nathan East (basse et chant), Steve Gadd (batterie) et Chris Stainton (claviers) pour jouer en acoustique ses standards, des reprises de blues, de country ainsi que des titres rares. Un concert supervisé par Russ Titelman, le réalisateur récompensé aux Grammies (James Taylor, George Harrison, Brian Wilson, Randy Newman, Rickie Lee Jones) et enregistré en live à la Cowdray House, un manoir situé dans le West Sussex en Angleterre.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Le projet est né de l'annulation forcée des concerts d'Eric Clapton prévus en mai 2021 au Royal Albert Hall en raison de la pandémie. Déterminé à jouer, il a réuni son groupe dans la campagne anglaise et organisé un concert en la seule présence des musiciens et de caméras discrètes. La femme de Clapton, Melia, unique invitée extérieure, a inspiré le titre aux sessions. Principalement acoustique, le concert est presque conçu comme un « Eric Clapton Unplugged II », mais pas tout à fait car les trois dernières chansons sont jouées avec des guitares électriques.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Eric Clapton revisite ses classiques intemporels comme After Midnight, Layla, Bell Bottom Blues, Tears in Heaven, Nobody Knows You When You're Down And Out et Key to the Highway. Il reprend également des morceaux qui l’ont fortement influencé, lui et ses contemporains, comme Black Magic Woman ou Man of the World de Fleetwood Mac, époque Peter Green.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Le résultat est bien plus qu’un enchaînement de tubes. C’est l’âme même de Clapton qui depuis les Yardbirds en 1963, n’a cessé de régner en maître sur la guitare avec son feeling et sa virtuosité.

(extrait du communiqué de presse)