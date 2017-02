Jazz Culture : Epistrophy "Jouer Jazz/Play Jazz"

Epistrophy est un nouveau support, à vocation universitaire : une revue sur le jazz, tous les jazz et les musiques improvisées. Cette revue est exclusivement en ligne, en accès libre et bilingue français-anglais.

Le champ d’étude se veut pluridisciplinaire : musicologique (analyse (et/ou) jazz comme objet musical), et esthétique, sociologique, anthropologique ou ce qu’on peut regrouper sous le champ des cultural studies liées au jazz. C’est l’un des objectifs forts de cette revue : rassembler les publications du plus grand nombre de disciplines autour d’un même sujet : le jazz.

Ce nouveau numéro d’Epistrophy propose d’interroger ce qui aurait pu apparaître comme un simple hasard sémantique : « jouer de la musique » ; la langue française utilise la notion de jeu pour caractériser la pratique musicale. Or, comme le met en évidence Johan Huizinga dans "Homo ludensé", la concordance sémantique du jeu et de la musique n’est pas une exception française : bien que le français soit la seule langue romane à utiliser le terme de « jeu » en ce sens-là (l’italien utilisant suonare, et l’espagnol tocar), cette référence à la notion de jeu se retrouve dans la langue arabe, les langues germaniques (spielen en allemand, play en anglais), et enfin quelques langues slaves. À cette concordance sémantique entre le jeu et la musique semble s’ajouter une concordance historique entre jazz et jeu : né au XXe siècle, le jazz est contemporain d’une attention particulière portée au jeu par les mondes de l’art.