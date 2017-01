Jazz Culture : Emile Parisien et Vincent Peirani en 2 films

Living Being :

Un jour, Vincent Peirani comptera parmi les très grands du jazz. On pourra en dresser le portrait définitif, et on n’y touchera plus. Aujourd’hui, nous voulons au contraire en faire l’esquisse, toute en vie et en mouvement. Montrer son corps-à-corps avec l’instrument et la composition. Capter l’émergence d’une voix singulière, et celle d’un quintet si justement nommé Living Being.

Belle Époque :

Émile Parisien et Vincent Peirani incarnent parfaitement ce mouvement perpétuel, entre héritage et expérimentation, qui touche à l’essence même du jazz. Deux trajectoires filantes, réunies un moment pour aller un peu plus loin, chercher plus avant - un exemple rare d’amitié musicale. Il fallait saisir au vol ces deux météores, avant qu’eux-mêmes ne soient le répertoire de demain.

