Jazz Culture : DVD "Ornette, Made in America" de Shirley Clarke

Pendant plus de vingt ans, Shirley Clarke a recueilli les mots et les notes d’Ornette Coleman, multi-instrumentiste génial et inventeur du free jazz. Film aux frontières du documentaire et du cinéma expérimental, Ornette, Made in America (parution chez Blaq Out le 2 mai 2017) brosse en creux le portrait de l’Amérique ultra-libérale, raciste et expansionniste où grandit le compositeur. Un film tour à tour émouvant, ébouriffant et hypnotique où la fougue improvisatrice de l’un croise l’invention débridée de l’autre.

