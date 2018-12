Jazz Culture : "Dreaming Drums" - Christian Ducasse et Franck Médioni

La batterie est souvent considérée comme l’instrument fondateur de la musique de jazz. Dès l’origine, dans les immenses plantations du Sud américain, les esclaves accompagnent leurs chants en frappant du pied. Très vite la voix et le tambour deviendront les premiers instruments qui vont porter la clameur de la révolte.

La batterie est l’instrument du jazz, inventé par le jazz pour le jazz, avec un subtil alliage de bois, de peau et de métal. C’est elle qui construit le rythme et donne une forme au temps.

Le photographe Christian Ducasse a couvert des centaines de concerts pour divers magazines spécialisés. Revisitant ses archives, il a perçu combien les batteurs constituaient une grande famille qui dégageait, toutes régions et toutes époques confondues, une sensibilité spécifique, perceptible dans les regards et les gestes.

Conçu comme une histoire visuelle, mêlant images de scène, portraits, instantanés intimes, "Dreaming drums - Le monde des batteurs de jazz" qui paraît aux éditions Parenthèses, alterne photographies et témoignages de musiciens qui expriment leur approche du rythme et de la percussion.

Les textes de Franck Médioni qui ponctuent les différentes séquences évoquent la prégnance de la batterie et des instruments percussifs dans l’évolution des différents courants du jazz.

