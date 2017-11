Jazz Culture : Dizzy Gillespie : 100 ans de jazz

Du 07 novembre au 02 décembre 2017, exposition "Dizzy Gillespie : 100 ans de jazz" à l'Alcazar à Marseille (13) des photographies de Louis Schiavo, artiste peintre, organisateur du festival de jazz de Bastia et ami personnel du trompettiste-chanteur, créateur du style bebop, né comme le jazz en 1917.

Autour de l'exposition :

Mercredi 08 novembre à 16h

À la découverte du " melodius " Monk

À l'occasion du centenaire de la naissance de Thélonious Monk, projection du documentaire "Thelonious Monk Straight, No Chaser", produit par Clint Eastwood, rassemblant interviews et images de Monk en concert. Suivie de la présentation du nouveau livre de Jacques Ponzio, l'Abécédaire de Monk, aux éditions Lenka lente, et du disque perdu de Thélonious Monk, bande originale du film de Roger Vadim Les liaisons dangereuses, en présence de l'éditeur Frédéric Thomas.

Suivie d'une séance de dédicaces.

Mardi 14 novembre à 16h

Hommage à Dizzy

Projection d'une série de courts métrages de la collection de Louis Schiavo consacrés à Dizzy Gillespie. Suivie d'une évocation musicale par le Easy Dizzy Orchestra, featuring Don Moye.

Concert 17h30