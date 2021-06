Jazz Culture : Disquaire Day

Cette année, le Disquaire Day, fête de la musique enregistrée qui met à l’honneur les disquaires indépendants n’aura pas lieu sur 1 seule journée, mais 2 ! Vous pourrez donc fêter le disque et les disquaires les 12 juin et 17 juillet 2021 partout en France. !

Le Disquaire Day existe depuis 2007 aux États-Unis et en Angleterre sous le nom du "Record Store Day", événement majeur où tous les artistes s’investissent en faveur des disquaires indépendants. Attaché aux valeurs de défricheur et de découvreur de talents des disquaires indépendants, le Disquaire Day met à l’honneur de jeunes artistes issus de toutes les scènes musicales actuelles et les artistes incontournables du moment, tout en restant fidèle aux artistes et albums cultes.

En 2021, le Disquaire Day se déroule le 12 juin. Ce sera l’occasion de parfaire votre collection de vinyles avec des inédits et des éditions collectors et bien sûr l’opportunité d’échanger et de débattre avec des passionnés de musique, le tout orchestré par votre disquaire favori. Cette année encore des centaines de vinyles, productions françaises ou internationales, rééditions, nouveautés, raretés et éditions limitées seront proposés au public chez plus de 200 disquaires indépendants dans 90 villes en France. Parmi les références disponibles en 2021 : Les Rolling Stones, The Clash, The Who, Bob Dylan, The Cure, The Police, Iggy Pop, Jefferson Airplane, Lou Reed, Ramones, Crosby, Stills, Nash & Young, Aretha Franklin, Janis Joplin, Miles Davis, Ennio Morricone, Michel Legrand, Prince, Air, Bertrand Burgalat...

Découvrez tous les événements organisés par les disquaires participants : mini concerts, rencontres, dédicaces, expos etc…